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الاستخبارات العراقية تعتقل إرهابياً نصب ٥٠ عبوة ناسفة في صلاح الدين

Category: أمـن

Date: 2021-07-26T11:49:38+0000
الاستخبارات العراقية تعتقل إرهابياً نصب ٥٠ عبوة ناسفة في صلاح الدين

شفق نيوز / اعتقلت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية، يوم الاثنين، إرهابياً مسؤولًا عن نصب نحو ٥٠ عبوة ناسفة في محافظة صلاح الدين.

وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "في إطار  تعقب وملاحقة العصابات الإرهابية، وبناء على المتابعة الميدانية والفنية ومقاطعة المعلومات، ألقت مفارز وكالة الاستخبارات ومن خلال عملياتها الاستباقية، القبض على إرهابي بارز من عصابات داعش الإرهابية عمل فيما يسمى ديوان الحسبة في صلاح الدين".

وأضافت الخلية، أن "خلال التحقيق مع الإرهابي، اعترف بالمشاركة في العديد من الهجمات ضد القوات الأمنية، كما قام أيضاً بنصب و تفجير أكثر من (50) عبوة ناسفة على القوات الأمنية ضمن قضاء بيجي، واتخذت بحقه الإجراءات القانونية كافة، وفق أحكام المادة 4 ارهاب".

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