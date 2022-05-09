الاستخبارات العراقية تعتقل إرهابياً نحر شرطياً في صلاح الدين

شفق نيوز / أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، التابعة لوزارة الدفاع العراقية، يوم الاثنين، إلقاء القبض على إرهابي قام بنحر شرطي في قضاء الدجيل جنوبي محافظة صلاح الدين، قبل عمليات التحرير، وفرّ هارباً إلى إحدى المحافظات الشمالية.

وذكرت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "العملية النوعية تميزت بالجرأة والمهنية العالية وبتخطيط وإشراف قسم الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات سامراء، وبالتعاون مع استخبارات فوج مغاوير القيادة والسرية الثالثة للفوج واستخبارات الدجيل".

وأوضحت أن "العملية تمت نتيجة المتابعة المستمرة لتحركاته وتأكد معلومات لدى الاستخبارات العسكرية في سامراء بنية الإرهابي العودة إلى الدجيل، فتم نصب كمين له من خلال سيطرة مفاجئة بمنطقة البو حميد في الدجيل والقبض عليه، وهو من المطلوبين للقضاء بجرائم عدة، وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".