الاستخبارات العراقية تعتقل إرهابيا عربي الجنسية يروّج لـ"داعش والنظام البائد"

شفق نيوز/ القت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية، يوم الإثنين، القبض على إرهابي عربي الجنسية يقوم بالترويج لداعش والنظام البائد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز وكالة الاستخبارات (مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية ) رصدت معلومات تفيد بوجود متهم عربي الجنسية يقوم بالترويج لداعش وتمجيد النظام البائد عن طريق نشر مقاطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مشترك مع قيادة قوات الشرطة الاتحادية والاجهزة الامنية الأخرى والتوصل الى مكان تواجد المتهم والقاء القبض عليه بعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية".

وأوضح البيان، "لدى التحقيق معه اعترف المتهم صراحةً عن قيامه بهذه الأعمال الترويجية لدوافع ارهابية، وسُلم الى الجهات التحقيقية المختصة لينال جزاءه العادل".