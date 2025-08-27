الاستخبارات العراقية تعتقل أربعة "إرهابيين" في نينوى وصلاح الدين

شفق نيوز- بغداد

أعلنت الاستخبارات العسكرية التابعة للدفاع العراقية، يوم الأربعاء، القبض على أربعة "إرهابيين" في محافظتي نينوى وصلاح الدين، ضمن عمليات منفصلة تهدف للإطاحة بالعناصر "الهاربة من العدالة".

وذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن العمليات نفذت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لشعب الفرق 14 و21، وبالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة للأرض، حيث أسفرت العملية الأولى عن القبض على ثلاثة إرهابيين في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين، فيما أسفرت العملية الثانية عن القبض على إرهابي واحد في محافظة نينوى، وهم جميعاً مطلوبون للقضاء وفق أحكام المادة (1/4) إرهاب.

وأضافت المديرية أنه تم تسليم المقبوض عليهم إلى جهات الطلب ميدانياً وأصولياً بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وفي بغداد، أعلنت قيادة عمليات بغداد أن مفارز مشتركة تمكنت خلال 48 ساعة الماضية من القبض على عدد من المتهمين.

وقال إعلام القيادة في بيان، إن من بين المعتقلين أربعة متهمين ضبط بحوزتهم 2520 حبة مخدرة، بالإضافة إلى باجات مزورة، اختام غير رسمية، وجوازات سفر بدون تخويل.

وأشار إلى الاستيلاء على عدد من الأسلحة والاعتدة غير المرخصة، وحجز عدد من العجلات والدراجات النارية المخالفة للضوابط المرورية، وذلك خلال نصب سيطرات مفاجئة على جانبي الكرخ والرصافة.