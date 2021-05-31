الاستخبارات العراقية تعتقل خلية إرهابية بعملية أمنية في كركوك

شفق نيوز / اعتقلت وكالة الاستخبارات العراقية، يوم الاثنين، خلية ارهابية بعملية أمنية في محافظة كركوك.

وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ومن خلال متابعة عناصر عصابات داعش من الخلايا النائمة وبفترة (٤٨) ساعة الماضية، ألقت القبض على مفرزة إرهابية مكونة من (٦) عناصر نشط عملهم في محافظة كركوك".

وأضافت الخلية، أن "الملقى القبض عليهم من المطلوبين وفق أحكام المادة (٤/ارهاب)، واعترفوا من خلال التحقيقات معهم بالاشتراك بعمليات ارهابية ضد القوات الامنية والمواطنين قبل عمليات التحرير".

وأوضحت أنهم "كلفوا في وقت لاحق ضمن إحدى الخلايا النائمة في محافظة كركوك"، مؤكدة "تدوين اقوالهم ابتدائيا وقضائيا واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية".