الاستخبارات العراقية تعتقل أحد عناصر جماعة "العلاهية" في ذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بأن قوة من الاستخبارات والأجهزة الأمنية في قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار، تمكنت من اعتقال أحد المنتمين لجماعة "العلاهية" المعروفة أيضاً باسم "القربان".

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن المعتقل يبلغ من العمر 23 عاماً، وكان تحت المراقبة لمدة سبعة أيام.

وأوضح أن المعتقل كان يقوم خلال الفترة الماضية بتوزيع منشورات على المواطنين تحثهم على عدم الإيمان بالمرجعيات الدينية في البلد.

وأشار المصدر إلى أن أمر القبض صدر وفقاً لأحكام المادة 372 من قانون العقوبات العراقي، وتمت إحالة المتهم إلى القضاء ليواجه العدالة.

وكان جهاز الأمن الوطني العراقي قد أعلن مطلع شهر تموز/ يوليو الماضي عن اختراق جماعة "القربان" التي يطلق عليها أيضاً "العلي اللهية" حيث يقوم أفرادها بالترويج لأفكار منحرفة تتلخص بقيامهم بإجراء قرعة ومن يقع عليه الاختيار يقوم بالانتحار شنقاً.