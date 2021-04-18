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الاستخبارات العراقية تعتقل "أبو أحمد إتصالات" في بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-04-18T19:15:52+0000
الاستخبارات العراقية تعتقل "أبو أحمد إتصالات" في بغداد

شفق نيوز / اعتقلت الاستخبارات العراقية، يوم الأحد، الإرهابي المكنى "أبو أحمد إتصالات" في منطقة الدورة جنوبي العاصمة بغداد.

وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قوة من شعبة استخبارات الفرقة ١٧ ضمن قاطع عمليات بغداد، تمكنت خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، من إلقاء القبض على الإرهابي المكنى (ابو احمد إتصالات)".

وأضافت أن "هذه العملية جاءت بعد تشكيل فريق عمل مشترك من استخبارات الفرقة ١٧ لواء رئاسة الجمهوريه الثاني وشعبة استخبارات ومكافحة إرهاب الدورة، حيث تم نصب كمين محكم له في منطقة المذكورة والقبض عليه، واتخاذ الاجراءات القانونية اصوليا بحقه".

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