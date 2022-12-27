الاستخبارات العراقية تعتقل امرأة أجنبية حاولت تهريب شحنة مخدرات خارج البلاد

شفق نيوز / أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات التابعة لوزارة الداخلية العراقية، مساء الثلاثاء، إلقاء القبض على أمرأة أجنبية الجنسية حاولت تهريب شحنة مخدرات إلى خارج العراق.

وذكرت وكالة الاستخبارات، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عملية إلقاء القبض تمت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة".

وأضافت الوكالة، أن "عملية إلقاء القبض، نتج عنها ضبط مواد مخدرة معدة للتهريب إلى خارج العراق على شكل طرود بريدية تزن 7 كيلو غرام داخل إحدى شركات (البريد السريع) والتي ادخلتها الامرأة بطريقة مخفية داخل مضخات ماء كبيرة وعلبة بلاستك".

وأشارت إلى أن "الامرأة اعترفت بعد القاء القبض عليها، بارسال شحنتين قبل هذه المحاولة إلى خارج العراق".