الاستخبارات العراقية تعتقل "مفتي داعش" في صلاح الدين

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، يوم الأربعاء، بأن وكالة الاستخبارات طاحت بما يسمى "المفتي الشرعي " في محافظة صلاح الدين

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من خلال تكثيفها للجهود الاستخبارية والمعلومات الدقيقة تمكنت من القاء القبض على إرهابيين اثنين مطلوبين وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب وذلك في محافظة صلاح الدين.

وأضافت أن احد المعتقلين كان يعمل ما يسمى " بالمفتي الشرعي " في قاطع صلاح الدين وتشير المعلومات والوثائق بأنه قام باصدار فتاوى تجيز قتل افراد الاجهزة الامنية والمواطنين اضافة الى خطف افراد القوات المسلحة واعدامهم، مشيرة الى تدوين اقوال المتهمين وسيتم اُحالتهما الى الجهات القضائية المختصة لينالا جزائهما العادل.