الاستخبارات العراقية تظفر بصيد ثمين في إعتقال 17 "إرهابيا" في بغداد

شفق نيوز/ اعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية يوم الاربعاء القاء القبض على 17 "إرهابياً بعمليات استخباراتية متعددة بمناطق متفرقة من العاصمة بغداد.

واوضحت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن هؤلاء مطلوبون وفق احكام المادة اربعة ارهاب لإنتمائهم لتنظيم داعش ، اثنان منهم عملا بمايسمى قاطع الفلوجة و نينوى تحت كنى "ابوانس" و "ابو قصي "، فضلاً عن ان احدهم من عائلة داعشية و واحد من اخوته يعمل ضمن صفوف التنظيم بمايسمى جيش دابق.

واردف البيان ان تم تسليمهم الى جهات الطلب بموجب وصولات تسلم اصولية.