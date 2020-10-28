الاستخبارات العراقية تطيح بإرهابيين ينقلان مواد لوجستية وغذائية لولاية داعشية

Category: أمـن

Date: 2020-10-28T07:01:25+0000

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، يوم الاربعاء، القبض على ناقلين اثنين للمواد اللوجيستية والغذائية لعناصر مايسمى "ولاية كركوك" في ناحية الرشاد.

وقالت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه استنادا لتوجيهات وزير الداخلية وبهدف ملاحقة وقطع كافة أنواع الدعم لعناصر عصابات داعش وبعد ورود معلومات استخباراتية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمنظومة استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على إرهابيين اثنين في ناحية الرشاد ضمن محافظة كركوك".

واضافت أن "الارهابيين الاثنين مطلوبين وفق احكام المادة ٤ ارهاب لانتمائهما لعصابات داعش الإرهابية وهما يقومان بتقديم الدعم اللوجستي ونقل المواد الغذائية لعناصر داعش في مايسمى ولاية كركوك".

وتابعت "من خلال التحقيقات الأولية معهما اعترفا بانتمائهما لتلك العصابات الإجرامية وتقديم الدعم اللوجستي ونقل المواد الغذائية ولاكثر من مرة، حيث تم ايداعهما التوقيف لإستكمال التحقيق وللأتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما".

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