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الاستخبارات العراقية تطيح بأخطر عصابة مخدرات في العاصمة

Category: أمـن

Date: 2020-10-08T10:08:41+0000
الاستخبارات العراقية تطيح بأخطر عصابة مخدرات في العاصمة

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية العراقية، يوم الخميس، عن القبض على اخطر عصابة لتجارة المخدرات في العاصمة بغداد.

وقالت في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القت القبض على اخطر عصابة لتجارة المخدرات والمتكونة من خمسة متهمين في منطقة الشعب ببغداد".

وأوضحت أن "عملية إلقاء القبض عليهم تمت بالجرم المشهود وبحوزتهم كميات كبيرة من مادة الكريستال والحبوب المخدرة ومواد مختلفة تستخدم للتعاطي"، مشيرة الى "تسليم المتهمين والمواد المخدرة الى الجهات المختصة بموجب وصل استلام اصولي".

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