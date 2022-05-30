سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الاستخبارات العراقية تطيح بأحد عناصر فرقة مؤته الداعشية غربي نينوى

Category: أمـن

Date: 2022-05-30T18:40:45+0000
الاستخبارات العراقية تطيح بأحد عناصر فرقة مؤته الداعشية غربي نينوى

شفق نيوز/ أطاحت الاستخبارات العسكرية العسكرية يوم الاثنين، بأحد عناصر داعش ينتمي لما تسمى فرقة مؤته الارهابية غربي نينوى 

وذكر بيان للاستخبارات ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "بعملية نوعية تميزت بدقة المراقبة والمعلومة المؤكدة لشعبة استخبارات الفرقة ١٥ وباسناد قوة تابعة لقيادة القوات البرية تم خلالها  مداهمة مكان تواجد احد الارهابيين في قرية الصمود بناحية زمار غربي نينوى".

وأشار البيان إلى أن المعتقل "هو احد عناصر داعش الارهابي العاملين ضمن ما تسمى ( فرقة مؤتة - ولاية الجزيرة)، وشقيقه وابنه من المنتمين لتلك الفرقة حيث قتل شقيقه والقي القبض على ابنه"، لافتا إلى انه من المطلوبين للقضاء وفق المادة ٤إرهاب. 

related

انطلاق عملية عسكرية جنوبي الموصل والعثور على مضافتين لداعش

Date: 2021-05-21 11:07:41
انطلاق عملية عسكرية جنوبي الموصل والعثور على مضافتين لداعش

الاستخبارات العسكرية تعتقل ٤ إرهابيين في بغداد ونينوى

Date: 2021-06-23 20:01:43
الاستخبارات العسكرية تعتقل ٤ إرهابيين في بغداد ونينوى

نينوى.. اعتقال امرأة كانت تعمل في ديوان حسبة داعش

Date: 2022-05-14 12:30:30
نينوى.. اعتقال امرأة كانت تعمل في ديوان حسبة داعش

ناقل عائلات عناصر "داعش" من الهول إلى نينوى في قبضة الاستخبارات

Date: 2020-02-07 12:46:02
ناقل عائلات عناصر "داعش" من الهول إلى نينوى في قبضة الاستخبارات

التحالف الدولي يقتل 6 عناصر من داعش بضربات جوية في محافظتين عراقيتين

Date: 2019-07-20 20:54:07
التحالف الدولي يقتل 6 عناصر من داعش بضربات جوية في محافظتين عراقيتين

في محافظتين.. الإطاحة بـ"داعشي" وقتل آخر بعمليتين منفصلتين

Date: 2022-05-03 20:48:07
في محافظتين.. الإطاحة بـ"داعشي" وقتل آخر بعمليتين منفصلتين

داعش يستهدف برجين لنقل الطاقة في نينوى

Date: 2021-06-13 08:24:48
داعش يستهدف برجين لنقل الطاقة في نينوى

شاحنة "حصان طروادة" .. إحباط مخطط لداعش لاستهداف الموصل (صور)

Date: 2022-02-03 10:19:42
شاحنة "حصان طروادة" .. إحباط مخطط لداعش لاستهداف الموصل (صور)