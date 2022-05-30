الاستخبارات العراقية تطيح بأحد عناصر فرقة مؤته الداعشية غربي نينوى

شفق نيوز/ أطاحت الاستخبارات العسكرية العسكرية يوم الاثنين، بأحد عناصر داعش ينتمي لما تسمى فرقة مؤته الارهابية غربي نينوى

وذكر بيان للاستخبارات ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "بعملية نوعية تميزت بدقة المراقبة والمعلومة المؤكدة لشعبة استخبارات الفرقة ١٥ وباسناد قوة تابعة لقيادة القوات البرية تم خلالها مداهمة مكان تواجد احد الارهابيين في قرية الصمود بناحية زمار غربي نينوى".

وأشار البيان إلى أن المعتقل "هو احد عناصر داعش الارهابي العاملين ضمن ما تسمى ( فرقة مؤتة - ولاية الجزيرة)، وشقيقه وابنه من المنتمين لتلك الفرقة حيث قتل شقيقه والقي القبض على ابنه"، لافتا إلى انه من المطلوبين للقضاء وفق المادة ٤إرهاب.