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الاستخبارات العراقية تطيح بمسؤول "مفرزة تفخيخ" داعش بقاطع ديالى

Category: أمـن

Date: 2020-12-20T10:02:51+0000
الاستخبارات العراقية تطيح بمسؤول "مفرزة تفخيخ" داعش بقاطع ديالى

شفق نيوز/ اعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، يوم الاحد، القبض على ارهابي في بغداد مسؤول مايسمى "مفرزة تفخيخ" قاطع ديالى.

وقالت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من القاء القبض على احد قادة داعش الارهابي المطلوب وفق احكام المادة ٤ ارهاب لاتنتمائه لعصابات داعش الارهابية والذي عمل بمايسمى قاطع ديالى بمنصب مسؤول مفرزة تفخيخ".

واشارت الى ان "عملية القبض تمت من خلال تشكيل فريق عمل مختص من استخبارات اللواء السادس الفوج الاول ونصب كمين محكم له والقبض عليه جنوب غربي بغداد".

وتابعت الوكالة انه "من خلال التحقيقات الاولية معه اعترف بالاشترك بعمليات ارهابية ضد القوات الامنية والمواطنين قبل عمليات التحرير".

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