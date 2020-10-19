الاستخبارات العراقية تطيح بمسؤول عمليات اختطاف واغتيال في داعش

شفق نيوز/ اعلنت مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب العراقية، يوم الإثنين، بقيادي في تنظيم داعش قالت إنه مسؤول عمليات الخطف والاغتيالات بمحافظة ديالى.

وذكر بيان للمديرية، أن عمليات الاعتقال تمت من خلال تكثيف الجهد الاستخباري واستنادا لاعترافات الإرهابيين الملقى القبض عليهم سابقاً.



وبينت، أن المعتقل عسكري ما يسمى قاطع العظيم بداعش المكنى (أبو طه البكري) والمسؤول عن عمليات الخطف والاغتيالات التي طالت القوات الأمنية والمواطنين على طريق كركوك - ديالى عام ٢٠١٧،

وبينت أنه مطلوب وفق أحكام المادة ٤ إرهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية والذي اعترف من خلال التحقيقات الأولية معه بمسؤوليته عن تنفيذ عدة عمليات ارهابية من خطف واغتيالات قبل عمليات التحرير.



