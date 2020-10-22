الاستخبارات العراقية تطيح بمتهم انتحل صفة "آمر فوج" بالحشد

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، يوم الخميس، القبض على متهم منتحل صفة طبيب وآمر فوج بالحشد الشعبي بعملية استخباراتية في العاصمة بغداد.

وقالت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية وتسخير الجهد الاستخباري، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديريتي استخبارات بغداد و الأمن السياحي في وزارة الداخلية من القاء القبض على أحد المتهمين في منطقة البتاوين ببغداد منتحل صفة طبيب باطنية - قلبية وامر فوج في الحشد الشعبي".

وأوضحت أنه "تمت عملية إلقاء القبض على المتهم بعد تشكيل فريق مختص ونصب كمين محكم ومطاردته بين الأزقة بعد هروبه وبالجرم المشهود أثناء ممارسه جرمه وضبط بحوزته كتباً وأوامر تعيين صادرة من وزارة الصحة وشهادات بممارسة مهنة الطب واختام متعددة بصفة طبيب وامر فوج جميعها مزيفة".

واشارت الوكالة الى "اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتسليمة بوصل استلام اصولي الى الجهات المختصة".