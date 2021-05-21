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الاستخبارات العراقية تطيح بقيادي متخصص بزراعة العبوات وتجهيز الاحزمة الناسفة

Category: أمـن

Date: 2021-05-21T14:48:59+0000
الاستخبارات العراقية تطيح بقيادي متخصص بزراعة العبوات وتجهيز الاحزمة الناسفة

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع العراقية، يوم الجمعة، عن القبض على مسؤول ما يسمى قاطع الزبير بن العوام والمتخصص بزراعة العبوات وتجهيز الاحزمة الناسفة في ديالى.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "معلومات دقيقة وردت لمديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، اشارت الى دخول الارهابي المهم والخطير مسؤول ما يسمى (قاطع الزبير بن العوام ) والمتخصص في زراعة العبوات وتجهيز الاحزمة الناسفة لخلايا داعش الارهابية الى ديالى قادما من احدى محافظات الاقليم بعد ان هرب اليها منذ سنتين، وتم على اثرها التنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات ديالى".

واضافت أن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة وفوج المشاة الالي للفرقة وقوة مرتبة من المقر المسيطر شرعت بالتحرك نحو الهدف وتطويق قرية الدوجمة بقضاء الخالص في محافظة ديالى ومداهمة منزل الارهابي الذي وصله قبل ساعة، وبعد التفتيش القي القبض عليه متخفيا تحت احد أسِرة النُوم في المنزل".

وأوضحت أن "هذا الارهابي يعد واحدا من اهم المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤إرهاب".

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