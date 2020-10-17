الاستخبارات العراقية تطيح بقيادي بداعش وثلاثة من معاونيه في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات، يوم السبت، القبض على مسؤول مكتب الزكاة لما يسمى ولاية راوه - قاطع الفرات وثلاثة من معاونيه في بغداد.

وقالت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "من خلال المتابعة المستمرة لعصابات داعش الإرهابية التي اتخذت من محافظة بغداد ملاذاً لها بعد عمليات التحرير، واستنادا لمعلومات استخباراتية دقيقة، القت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمنظومة استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية، القبض على مسؤول مكتب الزكاة لما يسمى ولاية راوه - قاطع الفرات وثلاثة من معاونيه في منطقتي الدورة وحي الجامعة ضمن محافظة بغداد".

وأضافت أن "المطلوبين وفق أحكام المادة ٤ ارهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية، وقد تمت عملية إلقاء القبض بعد تشكيل فريق مختص ومتابعة وتعقب استمرت لفترة طويلة بين مناطق العاصمة"، لافتة إلى أنه "من خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية واشتركوا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين أثناء سيطرة داعش الإرهابية على المحافظة آنذاك، حيث تم إيداعهم التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".