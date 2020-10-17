سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

الاستخبارات العراقية تطيح بقيادي بداعش وثلاثة من معاونيه في بغداد

Category: أمـن

Date: 2020-10-17T07:44:32+0000
الاستخبارات العراقية تطيح بقيادي بداعش وثلاثة من معاونيه في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات، يوم السبت، القبض على مسؤول مكتب الزكاة لما يسمى ولاية راوه - قاطع الفرات وثلاثة من معاونيه في بغداد.

وقالت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "من خلال المتابعة المستمرة لعصابات داعش الإرهابية التي اتخذت من محافظة بغداد ملاذاً لها بعد عمليات التحرير، واستنادا لمعلومات استخباراتية دقيقة، القت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمنظومة استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية، القبض على مسؤول مكتب الزكاة لما يسمى ولاية راوه - قاطع الفرات وثلاثة من معاونيه في منطقتي الدورة وحي الجامعة ضمن محافظة بغداد".

وأضافت أن "المطلوبين وفق أحكام المادة ٤ ارهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية، وقد تمت عملية إلقاء القبض بعد تشكيل فريق مختص ومتابعة وتعقب استمرت لفترة طويلة بين مناطق العاصمة"، لافتة إلى أنه "من خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية واشتركوا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين أثناء سيطرة داعش الإرهابية على المحافظة آنذاك، حيث تم إيداعهم التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

related

سقوط ضحية ومصابين من القوات العراقية بقنص وتفجير في ديالى

Date: 2020-04-21 12:34:58
سقوط ضحية ومصابين من القوات العراقية بقنص وتفجير في ديالى

السلطات الامنية تعتقل سوريين وتنفذ انزالين غربي العراق

Date: 2019-09-20 15:08:47
السلطات الامنية تعتقل سوريين وتنفذ انزالين غربي العراق

بتمركز مزيد من القوات .. العراق يُعزز الأمن في معبرين حدوديين مع إيران

Date: 2020-07-10 15:20:51
بتمركز مزيد من القوات .. العراق يُعزز الأمن في معبرين حدوديين مع إيران

القوات العراقية تنفذ انزالا جويا على اهداف لداعش وتقتل 7 من عناصر التنظيم

Date: 2020-03-09 08:10:19
القوات العراقية تنفذ انزالا جويا على اهداف لداعش وتقتل 7 من عناصر التنظيم

مسؤول لجنة اعدامات داعش بقبضة الامن العراقي (صورتان)

Date: 2020-04-27 13:44:14
مسؤول لجنة اعدامات داعش بقبضة الامن العراقي (صورتان)

بعد مقتل قائدين امنيين وحمايتهما .. البدء بعملية عسكرية في سامراء

Date: 2019-10-23 11:09:05
بعد مقتل قائدين امنيين وحمايتهما .. البدء بعملية عسكرية في سامراء

العراق يرسل تعزيزات عسكرية واسلحة ثقيلة على الحدود مع تركيا

Date: 2020-08-12 09:32:34
العراق يرسل تعزيزات عسكرية واسلحة ثقيلة على الحدود مع تركيا

القوات العراقية تعلن مقتل 25 عنصرا لداعش وتدمير معسكر لهم بإنزال جوي

Date: 2020-03-09 12:19:31
القوات العراقية تعلن مقتل 25 عنصرا لداعش وتدمير معسكر لهم بإنزال جوي