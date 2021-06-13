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الاستخبارات العراقية تطيح بـ8 أشخاص تسللوا من سوريا

Category: أمـن

Date: 2021-06-13T08:30:19+0000
الاستخبارات العراقية تطيح بـ8 أشخاص تسللوا من سوريا

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع العراقية، يوم الاحد، عن القبض على ٨ متسللين من سوريا باتجاه الأراضي العراقية غربي نينوى.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة اكدت وجود عدد من المتسللين من الاراضي السورية باتجاه اراضينا عن طريق التهريب وبمساعدة الكاميرات الحرارية، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ وبالتعاون مع الفوج الاول لواء المشاة ٧١ من نصب كمين محكم للمتسللين الثمانية والقبض عليهم في منطقة جلبارات التابعة الى ناحية ربيعة غربي نينوى".

وأوضحت أنهم "يحملون الجنسية السورية وقدموا بمساعدة احد المهربين"، مشيرة إلى "إحالتهم للجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

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