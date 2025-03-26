الاستخبارات العراقية تطيح بـ7 "إرهابيين" في ثلاث محافظات

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على سبعة "إرهابيين" مطلوبين وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، خلال عمليات أمنية متفرقة في الأنبار وكركوك ونينوى.

وذكرت المديرية، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن العمليات استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة لشعب استخبارات قيادات الفرق (8 و10 و16)، ونُفذت بالتعاون مع القوات البرية في قواطع المسؤولية.

وأضاف البيان أن القوات الأمنية نفذت كمائن محكمة ومداهمات استهدفت مواقع الإرهابيين، ما أسفر عن إلقاء القبض عليهم، مبيناً أن "المعتقلين كانوا منتمين لعصابات داعش الإرهابية وشاركوا في هجمات سابقة ضد القوات الأمنية العراقية".

وأكدت المديرية تسليم المتهمين إلى جهات الطلب أصولياً لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.