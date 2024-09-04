الاستخبارات العراقية تطيح بـ7 تجار مخدرات أحدهم دولياً

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الاستخبارات والأمن التابعة لوزارة الدفاع، يوم الأربعاء، الإطاحة بـ7 تجار مخدرات من بينهم تاجر دولي.

وذكرت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارزها في البصرة، أطاحت بتاجر مخدرات دولي، ضبط بحوزته نصف كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة وأدوات تعاطي، وهو صادرة بحقه مذكرة قبض على وفق أحكام المادة (27 أولاً) من قانون مكافحة المخدرات".

وفي السياق ذاته وعبر معلومات استخبارية دقيقة، القت مفارز مديرية استخبارات وأمن الديوانية القبض على أربعة مطلوبين للقضاء بتهم تجار المخدرات والأسلحة والخطف، وذلك من خلال تواجدهم في مناطق متفرقة من مدينة الديوانية، وجرى تسليم المتهمين إلى الجهات المختصة.

كما ضبطت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد مطلوبين اثنين للقضاء وفق أحكام المادة (32 مخدرات)، وجاء القبض بكمائن محكمة نفذتها المفارز آنفاً في بغداد، واتُخذت الاجراءات القانونية بحقهما وسُلموا إلى القضاء.