الاستخبارات العراقية تطيح بـ6 متهمين خرقوا أنبوباً لتهريب النفط ببابل
Category: أمـن
Date: 2020-11-07T10:22:35+0000
شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية، يوم السيت، القبض على 6 متهمين خرقوا الأنبوب الناقل لتهريب النفط في محافظة بابل.
وقالت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "استناد لمعلومات استخباراتية من قبل المصادر، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بقسم استخبارات شرطة الطاقة من ضبط خرق على انبوب الناقل للنفط ومشتقاته في محافظة بابل قرية كويريش قرب سيطرة الاثار بعد مداهمة موقع يحتوي على خزانات نفطية كبيرة الاحجام مع وجود انبوب حديد ممتد بمسافة ١ كم من الموقع اعلاه الى الانبوب النفطي ١٠ و ١٤ عقدة المربوط به بواسطة جوينات".
واشار الى "القاء القبض القبض على 6 متهمين في الموقع وبالجرم المشهود اثناء قيامهم بعملية التهريب وبحوزتهم معدات تستخدم للحفر ولعملية الخرق".
ولفت البيان الى "ضبط ختومات وسيلات ووصلات تحمل المنتوج النفطي"، مضيفا "قد تم ضبطهم اصوليا وتسليمهم للجهات المختصة بموجب وصل استلام وصيانة الخرق من قبل وزارة النفط فرع بابل".