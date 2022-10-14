الاستخبارات العراقية تطيح بـ3 "إرهابيين" في طوزخورماتو

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع العراقية، يوم الجمعة، القبض على ثلاثة "إرهابيين" في قضاء طوزخورماتو.

وذكر بيان لاعلام المديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات وأمن المقر المسيطر لعمليات طوزخورماتو وبالتنسيق مع قسم الاستخبارات مكافحة ارهاب آمرلي ومفرزة من شرطة آمرلي تم نصب كمين محكم والقبض على ثلاثة إرهابيين في سيطرة مدخل القضاء".

واوضح البيان ان "المتهمين من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة( 4 ارهاب ) ليتم تسليمهم الى جهة الطلب اصولياً".