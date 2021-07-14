الاستخبارات العراقية تطيح بـ29 مطلوباً بينهم متهمون بالإرهاب

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الاربعاء، عن القبض على 29 مطلوبا بينهم بقضايا الإرهاب.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة ومن خلال المتابعة الميدانية المستمرة والتدقيق الأمني ، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من تنفيذ عملية أمنية في محافظة كربلاء من خلال تدقيق بيانات النزلاء في الفنادق".

واضافت، أن "العملية أسفرت عن إلقاء القبض على 29 متهما من بينهم مطلوبين وفق أحكام المادة (٤/إرهاب ) ، ومواد جنائية مختلفة".

وتابعت، "تم غلق عشرة مرافق سياحية أخرى ، وكشف شركتين سياحية وهمية تمارس العمل داخل المحافظة مخالفة للقانون والضوابط"، مشيرة الى "اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وتوقيفهم أصوليا.