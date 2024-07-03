الاستخبارات العراقية تطيح بـ10 تجار مخدرات في 5 محافظات

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن التابعة لوزارة الدفاع العراقية، يوم الأربعاء، الإطاحة بـ10 تجار مخدرات ومروجين لها في خمس محافظات.

وذكرت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "معلومات استخبارية دقيقة مكنت مفارز الاستخبارات من إلقاء القبض على (10) تجار مخدرات ومروجين للمواد المخدرة وفق مذكرات قبض صادرة بحقهم من المحاكم المختصة".

وأوضحت أن "القبض جاءفي محافظات (بغداد، بابل، الديوانية، المثنى، ديالى)، وضبط بحوزتهم بالجرم المشهود مواد مخدرة مختلفة وأدوات تعاطي، وتمت مصادرتها وإحالة المتهمين إلى الجهات ذات الاختصاص".