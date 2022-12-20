الاستخبارات العراقية تطيح بـ 24 "إرهابياً" في خمس محافظات

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، يوم الثلاثاء، بأن الاستخبارات العسكرية أطاحت بـ 24 "إرهابياً" في خمس محافظات عراقية.

وقالت الخلية في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن عمليات استباقية وجهد استخباري مميز نفذته أقسام وشعب استخبارات وأمن قيادة عمليات بغداد والانبار وميسان وديالى والفرقة الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والعاشرة والحادية عشر وبالتعاون مع استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادات وأقسام استخبارات ومكافحة إرهاب القائم وعامرية الفلوجة وهيت.

وبينت أنه، تم نصب كمائن محكمة في مناطق المحافظات (بغداد والانبار وكركوك وديالى وميسان) أسفرت عن إلقاء القبض على 24 إرهابياً في مناطق متفرقة من هذه المحافظات، مشيرة الى تسليمهم إلى الجهات المعنية ميدانياً وأصولياً.