الاستخبارات العراقية تطيح بـ"أم حسين" وسبعة إرهابيين وتضبط كدس عتاد

شفق نيوز / أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية، يوم الاثنين، القبض على 8 إرهابيين بينهم امرأة، وضبط كدس عتاد لداعش في عمليات متفرقة وبمحافظات عدة.

وذكرت وكالة الاستخبارات، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "العمليات استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة، حيث تعقبت مفارز الوكالة أربعة من الأهداف المطلوبة بتهمة الإرهاب، وألقت القبض عليهم بعد استدراجهم في سيطرات الغزالية والتاجي وأبو غريب، ضمن العاصمة بغداد".

وأضافت أن "إلقاء القبض على الإرهابية المكناة (أم حسين) في منطقة الحصوة بمحافظة بابل، بتهمة الانتماء لعصابات داعش"، لافتة إلى تشكيل "فريق مختص لتعقب أحد الارهابيين كان على صلة وثيقة بأفراد الوكر الذي تم تدميره في شهر حزيران الماضي بمحافظة الأنبار، وتم إلقاء القبض عليه في منطقة عامرية الفلوجة".

وأشارت وكالة الاستخبارات، إلى "إلقاء القبض على متهمين اثنين وفق المادة 4 إرهاب في محافظة ميسان، قاما بتفجير منازل منتسبين بالقوات الأمنية، فيما تم ضبط كدس للعتاد تابع لعصابات داعش الإرهابية في محافظة صلاح الدين".