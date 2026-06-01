الاستخبارات العراقية تطيح بـ"مطلوب دولي" بجرائم قتل وخطف في السويد

شفق نيوز- كركوك

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية، يوم الاثنين، إلقاء القبض على متهم مطلوب دولياً بتهمتي القتل والخطف في السويد، بعد تحديد مكان وجوده داخل محافظة كركوك.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارز مكافحة الإرهاب التابعة لها في كركوك نفذت عملية الاعتقال استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة أشارت إلى وجود المتهم داخل المحافظة.

وأضافت أن المفارز كثفت جهودها الاستخبارية والميدانية للتحقق من المعلومات، ما أسفر عن تحديد مكانه وإلقاء القبض عليه وفق الإجراءات القانونية.

وأشارت إلى أن المعتقل مطلوب بموجب مذكرة دولية على خلفية اتهامه بارتكاب جريمة قتل وعمليات خطف في السويد، مبينة أنه تم تسليمه إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.