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الاستخبارات العراقية تطيح بـ"آمري سرية فرقة القادسية" في داعش

Category: أمـن

Date: 2021-02-10T09:33:02+0000
الاستخبارات العراقية تطيح بـ"آمري سرية فرقة القادسية" في داعش

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية، يوم الاربعاء، القبض على ارهابيين في كركوك عملا امري سرية بمايسمى فرقة القادسية بداعش متخذين مخيمات النازحين ملاذاً لهما.

وقالت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "من خلال التدقيق الامني لمخيمات النازحين، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على ارهابيين اثنين بمخيم ليلان للنازحين بمحافظة كركوك مطلوبين وفق احكام المادة (٤/ارهاب) لانتمائهما لعصابات داعش الارهابية وعملهم بمايسمى فرقة القادسية بمنصب امري سرايا ،  فضلاً عن عمل احدهما في مايسمى الشرطة اللااسلامية بقاطعي نينوى و كركوك والاخر عمل بمايسمى قاطع دجلة و كركوك ولدية اثنين من اخوتة ضمن صفوف داعش بما يسمى قاطع كركوك".

وأشارت إلى "تدوين اقوالهما بالاعتراف وايداعهما التوقيف لاستكمال التحقيقات ولاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما".

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