الاستخبارات العراقية تطيح بـ"مرصد الدواعش" في كنعوص

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، يوم الاحد، عن القاء القبض على "مرصد الدواعش" في كنعوص بالشرقاط في محافظة صلاح الدين.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تأكيدا لمهامها في ملاحقة ما تبقى من فلول داعش الارهابي وخلاياه النائمة، وبعملية استخبارية نوعية تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٤ وبالتعاون مع الفوج الثاني لواء المشاة ٥٠ من القاء القبض على مرصد الدواعش".

واوضحت أن "الإرهابي يعد ابرز المتعاونين مع عناصر داعش وخاصة مع الجماعات المتخفية في جبل قره جوغ ويقوم برصد تحركات قواتنا الامنية وافرادها".