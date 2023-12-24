الاستخبارات العراقية تطيح بـ"عميد مزيف" و3 تجار مخدرات

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، يوم الأحد، الإطاحة بشخص ينتحل صفة ضابط برتبة "عميد" في محافظة النجف، واعتقال ثلاثة تجار مخدرات في المثنى.

وجاء في بيان لوكالة الاستخبارات، ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارزها "ألقت القبض على شخص ينتحل صفة ضابط برتبة (عميد) في محافظة النجف، وذلك استناداً إلى معلومات استخبارية ومتابعة دقيقة مكنت القوة من الإطاحة به في العاصمة بغداد".

وبعملية منفصلة، أضاف البيان، أن خلية الصقور وبالاشتراك مع مكافحة المخدرات في المثنى، تمكنوا من إلقاء القبض على ثلاثة من تجار المخدرات في المحافظة وفقاً لمذكرات قبض قضائية أصولية.