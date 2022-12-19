الاستخبارات العراقية تطيح بـ"عصابة خطيرة" تتاجر بالمخدرات في النجف

شفق نيوز/ اعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن في وزارة الدفاع العراقية يوم الاثنين، الاطاحة بـ"عصابة خطيرة" تتاجر بالمواد المخدرة في محافظة النجف وسط العراق.

وذكر بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "بجهد استخباري ومتابعة ميدانية مركزة لملف تجارة المواد المخدرة، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن النجف الاشرف التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والأمن في وزارة الدفاع من الاطاحة بعصابة خطيرة مكونة من (5) أشخاص مختصة بتجارة وبيع المواد المخدرة، اثنان منهم يقومان بعملية التجارة وتامين المخدرات والثلاثة الاخرين يقومون بتوزيع وبيع المواد المخدرة في مناطق متفرقة من محافظة النجف".

واضاف البيان انه تم "ضبط بحوزتهم مواد مخدرة وأدوات تعاطي بالاضافة الى اسلحة مختلفة، جرت العملية بالتنسيق مع شعبة شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة".