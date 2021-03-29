الاستخبارات العراقية تطيح بـ"صيد ثمين" في النجف

شفق نيوز / أطاحت الاستخبارات العراقية، يوم الاثنين، بعصابة "خطيرة" تمتهن الجريمة المنظمة، في محافظة النجف (١٨٠ كم) جنوب بغداد، وصفتها بـ"الصيد الثمين".

وذكر مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، أن "قوة أمنية تابعة للاستخبارات نفذت عملية أمنية في حي الميلاد شمالي محافظة النجف، تمكنت من خلالها الاطاحة بثمانية أفراد من أحد أخطر عصابات الجريمة المنظمة وصفتها بالصيد الثمين".

وأوضح المصدر، أن "المعتقلين عثر بحوزتهم على مئات الحبوب المخدرة ومادة الكريستال، فضلا عن قرابة سبع دراجات مسروقة من أحياء النجف ".

وأضاف، أن "المتهمين تم نقلهم إلى مركز احتجاز خاص لاكمال إجراءات التحقيق معهم، وعرضهم على قاضي التحقيق لاحقا لينالوا جزاءهم العادل".