الاستخبارات العراقية تطيح بـ"إرهابيين خطرين" قتلا وخطفا وهجرا عوائل بابل

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات، يوم الثلاثاء، الاطاحة بـ"إرهابيين خطرين" قاما بقتل وخطف وتهجير عدد من العوائل في محافظة بابل.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الإرهاب في محافظة بابل تلقت معلومات عن تواجد إرهابيين تلطخت ايديهم بجرائم القتل والخطف والتهجير بحق مجموعة من المواطنين في محافظة بابل.

وتابع البيان، تم أنه على الفور تم تشكيل فريق عمل استخباري ترافقه قوة خاصة بكمين محكم تم إلقاء القبض على الارهابي الاول متخفين في الدور، وتم استدراج الارهابي الثاني من احدى المحافظات الشمالية والقبض عليه.

وأضاف، دونت أقوالهم واعترفوا صراحة باشتراكهم بعدة عمليات ارهابية منها خطف وقتل وتهجير العوائل وكذلك اشتراكهم في القتال ضد القوات الأمنية ابان عمليات التحرير، مشيرة الى احالة الارهابيين الى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزائهم العادل.

وأهابت وكالة الاستخبارات بالمواطنين، بضرورة الابلاغ على جميع الخارجين عن القانون وفي جميع انحاء العراق من خلال الاتصال على الرقم المجاني الساخن 144.