الاستخبارات العراقية تطيح بـ"إرهابيين" اثنين وتضبط منصة صواريخ بـ3 محافظات

شفق نيوز/ أعلنت خلية الاعلام الامني، يوم الثلاثاء، عن القبض على "إرهابيين" اثنين وضبط منصة لاطلاق الصواريخ واعتدة في كركوك وديالى وسامراء.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "معلومات استخبارية دقيقة وردت لمفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع - قسم استخبارات المقر المتقدم في كركوك - قيادة عمليات سامراء-شعبة استخبارات الفرقة الاولى - تم من خلالها القاء القبض على ارهابيين اثنين احدهما في سيطرة K1 مدخل محافظة كركوك والاخر في سيطرة السندية المحاذية لمحافظة ديالى كان يروم الدخول الى ناحية يثرب بصلاح الدين".

وأوضحت أنهما "من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ٤ إرهاب".

واشارت الخلية الى أن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الاولى تمكنت من ضبط منصة لاطلاق الصواريخ وقاذفة RBG7 وعدة صواريخ لها بالاضافة الى ٧٥ إطلاقة سلاح ففتكال وقنابر هاون وحاويات عتاد ١٤،٥ ملم وحشوات دافعة للصواريخ في منطقة منجل زور نهر ديالى".

وتابعت، "تم تسليم الارهابيين الى جهة الطلب ، فيما قامت المفارز الهندسية للفرقة الاولى برفع المضبوطات وتفجيرها تحت السيطرة".