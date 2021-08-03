سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الاستخبارات العراقية تطيح بـ"إرهابيين" اثنين وتضبط منصة صواريخ بـ3 محافظات

Category: أمـن

Date: 2021-08-03T20:04:03+0000
الاستخبارات العراقية تطيح بـ"إرهابيين" اثنين وتضبط منصة صواريخ بـ3 محافظات

شفق نيوز/ أعلنت خلية الاعلام الامني، يوم الثلاثاء، عن القبض على "إرهابيين" اثنين وضبط منصة لاطلاق الصواريخ واعتدة في كركوك وديالى وسامراء.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "معلومات استخبارية دقيقة وردت لمفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع - قسم استخبارات المقر المتقدم في كركوك - قيادة عمليات سامراء-شعبة استخبارات الفرقة الاولى - تم من خلالها القاء القبض على ارهابيين اثنين احدهما في سيطرة K1 مدخل محافظة كركوك والاخر في سيطرة السندية المحاذية لمحافظة ديالى كان يروم الدخول الى ناحية يثرب بصلاح الدين".

وأوضحت أنهما "من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ٤ إرهاب".

واشارت الخلية الى أن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الاولى تمكنت من ضبط منصة لاطلاق الصواريخ وقاذفة RBG7 وعدة صواريخ لها بالاضافة الى ٧٥ إطلاقة سلاح ففتكال وقنابر هاون وحاويات عتاد ١٤،٥ ملم وحشوات دافعة للصواريخ في منطقة منجل زور نهر ديالى".

وتابعت، "تم تسليم الارهابيين الى جهة الطلب ، فيما قامت المفارز الهندسية للفرقة الاولى برفع المضبوطات وتفجيرها تحت السيطرة".

related

الاستخبارات العراقية تطيح بـ"ابو الحسن الكردي"

Date: 2020-10-27 06:32:44
الاستخبارات العراقية تطيح بـ"ابو الحسن الكردي"

الاستخبارات العراقية تطيح بـ 11 ارهابياً في محافظتين "شغلوا مناصب بداعش"

Date: 2021-07-29 10:37:18
الاستخبارات العراقية تطيح بـ 11 ارهابياً في محافظتين "شغلوا مناصب بداعش"

الاستخبارات العراقية تطيح بـ"مهربي مخدرات" أجانب على الحدود

Date: 2020-12-16 10:26:02
الاستخبارات العراقية تطيح بـ"مهربي مخدرات" أجانب على الحدود

استدرجته من سوريا.. الدفاع العراقية تطيح بـ"إداري فرقة اليرموك"

Date: 2021-02-13 21:20:42
استدرجته من سوريا.. الدفاع العراقية تطيح بـ"إداري فرقة اليرموك"

الاستخبارات العراقية تطيح بإرهابيين ينقلان مواد لوجستية وغذائية لولاية داعشية

Date: 2020-10-28 07:01:25
الاستخبارات العراقية تطيح بإرهابيين ينقلان مواد لوجستية وغذائية لولاية داعشية

القبض على سبعة "إرهابيين" يوفرون دعماً لوجتسيا لداعش في كركوك

Date: 2021-07-31 14:09:21
القبض على سبعة "إرهابيين" يوفرون دعماً لوجتسيا لداعش في كركوك

اعتقال منفذي عملية اغتيال مسؤول محلي في الديوانية

Date: 2020-12-20 07:56:40
اعتقال منفذي عملية اغتيال مسؤول محلي في الديوانية

في بغداد وصلاح الدين.. الاستخبارات تطيح بـ5 إرهابيين

Date: 2021-02-14 07:44:27
في بغداد وصلاح الدين.. الاستخبارات تطيح بـ5 إرهابيين