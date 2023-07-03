الاستخبارات العراقية تطيح بـ"أجنبي" يقود شبكة إتجار بالبشر

شفق نيوز/ أطاحت المديرية العامة للاستخبارات والأمن العراقية، يوم الاثنين، بمتهم أجنبي الجنسية، يقود شبكة متخصصة بالاتجار بالبشر.

وأوضحت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المتهم وهو باكستاني الجنسية، كان يقوم بإدخال الأجانب إلى البلاد بصورة غير شرعية، ويزور أختام الإقامة مستخدما الطرق النيسمية لإدخالهم".

وأضافت أن "13 متهماً آخرين، جرى اعتقالهم وجميعهم من الجنسية الباكستانية، وكانوا مختبئين في أحد بساتين منطقة الجادرية وسط العاصمة بغداد".