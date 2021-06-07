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الاستخبارات العراقية تطيح بـ"المسؤول الاداري لفرقة عين جالوت"

Category: أمـن

Date: 2021-06-07T20:34:02+0000
الاستخبارات العراقية تطيح بـ"المسؤول الاداري لفرقة عين جالوت"

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع العراقية، يوم الاثنين، عن القاء القبض على "المسؤول الاداري لفرقة عين جالوت" بعملية استخباراتية غربي نينوى.

وذكر بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بتنسيق معلوماتي مشترك ما بين مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع وقسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى ومفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ واستخبارات مكافحة ارهاب تلعفر وقوة من الفوج الثالث لواء المشاة ٧٣ تم القبض على الارهابي المكنى (ابو الياس)".

واوضح، أن "الارهابب هو المسؤول الاداري لما يسمى ب( فرقة عين جالوت ) التابعة لما كانت تسمى ولاية الجزيرة بعد ان جرى مداهمة منزله في قرية كرش التابعة لناحية العياضية غربي نينوى والقبض عليه، وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

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