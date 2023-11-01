الاستخبارات العراقية تطيح بـ"الخنساء".. صورة

شفق نيوز/ أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية، يوم الأربعاء، القبض على قيادية بتنظيم "داعش" تلقب بـ (الخنساء) في محافظة نينوى شمالي البلاد.

وقال إعلام مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن عملية استخبارية نوعية وجهد كبير ومتميز إستناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة السادسة عشر التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء الخامس والسبعين، ومن خلال كمين محكم أسفرت عن إلقاء القبض على الإرهابية الملقبة (بالخنساء) والمطلوبة للقضاء وفق احكام المادة ( 4 / إرهاب ) في ناحية الشورى بمحافظة نينوى.

وأوضح، أن أولاد هذه الإرهابية الأكبر فيهم كان يعمل في ما يسمى تنظيم القاعدة عام 2004 وقتل عام 2005 على أيدي القوات الأمنية، والأوسط فجر نفسه عام 2005 في عملية إرهابية، والأصغر شارك في معارك الموصل وهرب إلى جهة مجهولة وبعدها ألقي القبض عليه وتمت محاكمته، مبينا أن هذه الإرهابية لها علاقات وثيقة مع عصابات داعش وتقوم باللقاءات مع قادة الإرهاب وتحرض على قتل ابطال القوات الأمنية والمتعاونين.

وأشار البيان، إلى أنها أيضاً كانت مسؤولة على تجنيد النساء إلى عصابات داعش وقبل التحرير بأيام هربت إلى جهةٍ مجهولة وبالمتابعة المستمرة من قبل ابطال مديرية الاستخبارات العسكرية تم القبض عليه في ناحية الشورى، إذ تم تسليمها أصولياً إلى الجهة المعنية بعد اكمال الاجراءات اللازمة بحقها.