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الاستخبارات العراقية تطيح بـ"ابو المقداد" جنوبي بغداد

Category: أمـن

Date: 2022-06-03T16:29:26+0000
الاستخبارات العراقية تطيح بـ"ابو المقداد" جنوبي بغداد

شفق نيوز/ القت الاستخبارات العراقية، يوم الجمعة، القبض على "إرهابي خطير" يلقب بـ"ابو المقداد"، جنوبي العاصمة بغداد.

وقالت خلية الاعلام الامني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعملية استخبارية نوعية تميزت بالتنسيق العال ما بين قسم استخبارات قيادة عمليات بغداد وشعبة استخبارات الفرقة 17 من مفاصل مديرية إلاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع وبالتعاون مع قوة من قيادة القوات البرية في الفرقة اثمرت عن القاء القبض على احد الارهابيين الخطرين بمنطقة الرضوانية جنوبي بغداد والذي يلقب (ابو المقداد ) و( ابو السارة)".

واوضحت أن "الارهابي شغل منصب شرعي لما تسمى ولاية الجنوب شغل بعدها منصب آمر مفارز قاطع جنوب بغداد , وهو من اهم المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة 4 إرهاب، حيث جرى تسليمه الى الهيئة التحقيقة لقيادة عمليات بغداد".

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