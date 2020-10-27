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الاستخبارات العراقية تطيح بـ"ابو الحسن الكردي"

Category: أمـن

Date: 2020-10-27T06:32:44+0000
الاستخبارات العراقية تطيح بـ"ابو الحسن الكردي"

شفق نيوز/ اعلنت مديرية الاستخبارات العراقية، يوم الثلاثاء، مقتل عنصر بارز في تنظيم داعش في كمين بمحافظة ديالى.

وذكر بيان للمديرية، أن العملية تمت بكمين محكم استمر لمدة ٢٤ ساعة، لتنتهي بقتل الارهابي المكنى ابو الحسن الكردي في منطقة الحامد ضمن قضاء مندلي بمحافظة ديالى.

وبينت ان "الكردي" مطلوبين وفق أحكام المادة ٤ارهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية، كما اشترك بعمليات إرهابية متعددة في قضاءي الفلوجة والحويجة ومحافظة ديالى، فيما تم ضبط الدراجة النارية التي كان يستقلها وبندقية كلاشنكوف وعتادها ومواد لوجستية أخرى كانت بحوزته.

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