الاستخبارات العراقية تطيح بعناصر "فرقة الفرقان" ولواء الفلوجة لدى داعش

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات في نينوى، يوم الاثنين، الاطاحة بثلاث "ارهابيين" ينتمون لما يسمى بفرقة "الفرقان" ولواء الفلوجة والمعسكرات العامة ضمن تنظيم "داعش".

وقالت الداخلية العراقية في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن مفارز وكالة الاستخبارات في محافظة نينوى ومن خلال متابعتها وملاحقتها لفلول داعش الارهابي، تمكنت من القاء القبض على ثلاث ارهابيين ينتمون الى عصابات داعش الارهابية، مبينة أن عملية القاء القبض جاءت بناء على معلومات امنية واستخبارية دقيقة.

وبينت أن الوثائق والمعلومات تفيد بأن الارهابيين المذكورين ينتمون الى مايسمى بـ بفرقة الفرقان والمعسكرات العامة ولواء الفلوجة ضمن عصابات داعش الارهابية .

ودعت وكالة الاستخبارات، المواطنين للابلاغ على الخارجين عن القانون من خلال الاتصال بالرقم المجاني الساخن 144 .