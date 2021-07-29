الاستخبارات العراقية تطيح بـ 11 ارهابياً في محافظتين "شغلوا مناصب بداعش"

شفق نيوز/ أعلنت الاستخبارات العراقية، يوم الخميس، الاطاحة بـ 11 ارهابيياً في محافظتي الأنبارونينوى، مشيرة إلى أن غالبيتهم شغلوا مناصب في تنظيم "داعش"، فيما

وقالت مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "معلومات دقيقة وصلت لقسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة وشعبة استخبارات الفرقة العاشرة أكدت تواجد ثلاثة ارهابيين من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب، في قضائي الكرمة وهيت بمحافظة الأنبار".

وأضاف البيان، أنه "على ضوء المعلومات تم توجه مفارز قسم استخبارات الجزيرة وقوى من الفوج الرابع، نحو الهدف والقبض على اثنين من الارهابيين في ناحية كبيسة بقضاء هيت"، مبيناً أن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة تمكنت من القبض على إرهابي آخر في سيطرة 30 مدخل قضاء الكرمة شرقي الانبار".

من جانبها أفادت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، بالقبض على سبعة ارهابيين شغلوا عدة مناصب في "داعش" بمحافظة نينوى.

وقالت في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه "من خلال المتابعة الميدانية والجهود الاستخباراتية المتواصلة لمتابعة الفلول النائمة لداعش الإرهابي، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من القاء القبض على سبعة متهمين وفق أحكام المادة أربعة ارهاب".

وأوضحت أن "المعتقلين اعترفوا بعد التحقيق معهم بانتمائهم لداعش الإرهابي، وعملوا بما يسمى (الدفاع الجوي/ فرقة نهاوند) و(ديوان الجند/ كتيبة مضادات الدروع) و(فرقة ابو عبد الرحمن البيلاوي) و(فرقة مؤته/ لواء جعفر الطيار) و(المعسكرات العامة) و(قاطع عبدالله بن مصعب) و(الشرطة الاسلامية)"، مشيرة إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم اصوليا وفق أحكام المادة أربعة ارهاب".

وفي بيان لاحق أفادت الاستخبارات بالقبض على الإرهابي الملقب "أبو قتادة"، بنينوى، موضحة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن مفارز مديرية استخبارات وأمن نينوى احد مفاصل المديرية العامة للاستخبارات والأمن وبالتعاون والتنسيق المشترك مع قسم شؤون السيطرات والطرق الخارجية، تمكنت من اعتقال الإرهابي الملقب "أبو قتادة" ينتمي إلى عصابات داعش الإرهابية.

وأوضحت أن القبض جاء من خلال كمين محكم بعد محاولته عبور سيطرة الشهيد سبهان بمحافظة نينوى.

وبهدف ملاحقة عناصر تنظيم "داعش"، أفاد بين منفصل بأن قوة من اللواء الثالث التابع الى فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية شرع بتفتيش مناطق في وادي الشاي وقرية الجيام غرب طوز خورماتو.

وأوضح البيان أن "نتائج العملية تضمنت تدمير عدد من أوكار عصابات داعش التي كانت تتخذها منطلق لعملياتها الإرهابية ضمن قاطع المسؤولية".