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القبض على سبعة "إرهابيين" يوفرون دعماً لوجتسيا لداعش في كركوك

Category: أمـن

Date: 2021-07-31T14:09:21+0000
القبض على سبعة "إرهابيين" يوفرون دعماً لوجتسيا لداعش في كركوك

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، يوم السبت، القبض على سبعة "إرهابيين" مسؤولين عن الدعم اللوجستي في محافظة كركوك.

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تواصل جهودها الميدانية من خلال جمع المعلومات عن الخلايا النائمة ومن خلال عملياتها الاستباقية.

وأوضحت أن ان مفارزها في محافظة كركوك تمكنت من القاء القبض على ٧ مطلوبين وفق المادة ٤/ ١ ارهاب، مضيفة أنه على إثر اعترافات المتهمين تبين انهم بايعوا عصابات داعش وكانوا يوفرون الدعم اللوجستي لعناصر التنظيم الارهابية ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم اصوليا وفق القانون.

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