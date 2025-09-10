الاستخبارات العراقية تطيح بخمسة إرهابيين بينهم امرأة في بغداد

شفق نيوز- بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية بوزارة الدفاع العراقية، اليوم الأربعاء، عن إلقاء القبض على خمسة "إرهابيين" في العاصمة بغداد، بينهم امرأة، خلال عمليات نوعية متفرقة بالتعاون مع الوكالات الأمنية الأخرى.

وأوضحت المديرية في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن جميع المقبوض عليهم صدرت بحقهم مذكرات قبض وفق أحكام المادة (1/4 إرهاب)، وتمت العمليات على النحو التالي: ثلاثة إرهابيين في جنوب بغداد ضمن قاطع فرقة المشاة السابعة عشر، واحد في شمال بغداد ضمن قاطع فرقة المشاة السادسة، وامرأة إرهابية في غرب بغداد ضمن قاطع لواء مغاوير عمليات بغداد.

وأكدت المديرية أن هذه العمليات تأتي ضمن جهودها المستمرة لملاحقة فلول الإرهاب وتجفيف منابعهم، حفاظاً على أمن العاصمة والمواطنين، مشيرة إلى أنه تم تسليم المطلوبين إلى الجهات المختصة أصولياً حسب السياقات المعمول بها.