الاستخبارات العراقية تطيح بثمانية "ارهابيين" بينهم "مفتي الدماء"

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات بوزارة الداخلية العراقية، يوم الثلاثاء، القبض على ثمانية "ارهابيين" احدهم "مفتي استباحة الدماء"، وآخرون شاركوا بهجمات مسلحة استهدفت مقرات ونقاط ودوريات عسكرية ومنازل المواطنين وافراد الاجهزة الامنية في محافظة صلاح الدين.

وقالت الوزارة في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الارهاب ضمن محافظة صلاح الدين تلقت معلومات عن ثمانية مطلوبين وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب ضمن يتواجدون ضمن المحافظة المذكورة"، موضحة أنه "تم على الفور تشكيل فريق عمل استخباري وفني لجمع المعلومات والتحري وخلال ساعات وبكمين محكم تم القاء القبض على ثمانية مطلوبين على قضايا وجرائم ارهابية".

وبينت أن "المتهمين اعترفوا صراحة انتمائهم الى ما يسمى بعصابات داعش الارهابية واشتراكهم بعدة جرائم منها إصدار الفتاوى التي تستبيح دماء الأبرياء وآخرون اشتركوا بعمليات ارهابية استهدفت الهجوم على مقرات ونقاط ودوريات عسكرية أما بقية المتهمين فقد شاركوا بتفجير منازل المواطنين وافراد الاجهزة الامنية"، مؤكدا "احالتهم للجهات المعنية استعدادا لمثولهم امام القضاء".

وأشارت الوزارة إلى أن العملية جاءت "تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية وباشراف مباشر من قبل وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية والمتضمنة ملاحقة اخر ماتبقى من فلول داعش الارهابي"،

ودعت وكالة الاستخبارات المواطنين، إلى بضرورة الابلاغ على جميع الخارجين عن القانون وفي جميع انحاء العراق من خلال الاتصال على الرقم المجاني الساخن 144 .