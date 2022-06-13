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الاستخبارات العراقية تطيح بثلاثة قياديين بداعش في نينوى

Category: أمـن

Date: 2022-06-13T17:22:01+0000
الاستخبارات العراقية تطيح بثلاثة قياديين بداعش في نينوى

شفق نيوز / أعلنت الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، اعتقال ثلاثة من قياديي تنظيم (داعش) في ثلاث عمليات منفصلة نفذتها بمحافظة نينوى.

وقالت الاستخبارات العسكرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إنه "بعمليات نوعية ومنفصلة وبجهد استخباري مميز ومعلومات غاية بالدقة ومتابعة مستمرة لتحركاتهم من قبل شعبة استخبارات الفرقة الخامسة عشرة وبالتعاون مع بعض الاجهزة الامنية في قاطع المسؤولية وبمشاركة قوة من الفرقة أعلاه التابعة لقيادة القوات البرية اسفرت عن الاطاحة بثلاثة إرهابيين احدهم المكنى (ابو يحيى) في سيطرة الشهيد ايمن (العوينات) سابقا اثناء محاولته دخول ربيعة قادما من الموصل بعد نصب كمين محكم  له في السيطرة المذكورة، وهو احد العناصر الادارية البارزة لما كان يسمى (ديوان الجند)".

وأضاف البيان "كما القي القبض على أثنين آخرين في قرية العملة الشمالية التابعة لناحية زمار غربي نينوى، احدهما يكنى (ابو الحمزة) والآخر (الجراح)، حيث عمل الأول ضمن عناصر ما تسمى (كتيبة البراء بن مالك) في حين انتمى الثاني لما تسمى (فرقة خالد بن الوليد)، مبينا ان "الارهابيين الثلاثة من العناصر المطلوبة للقضاء بموجب مذكرات قبض استناداً لأحكام المادة ٤ ارهاب".

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