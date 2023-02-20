الاستخبارات العراقية تطيح بثلاثة "إرهابيين" في نينوى وبغداد

شفق نيوز/ أفاد إعلام مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، يوم الاثنين، تطيح بثلاثة "إرهابيين" في محافظة نينوى والعاصمة بغداد.

وقال في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لشعبتي ( استخبارات وأمن ) الفرقة الرابعة عشر والسابعة عشر وبالتعاون مع استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادتين تم نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة من المحافظتين حيث أسفرت عن إلقاء القبض على ( 3 ) إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة ( 4 إرهاب ) في قضاء مخمور ومنطقة الدورة وقد تم تسليمهم إلى جهات الطلب أصولياً".

وفي وقت سابق اليوم، أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، بأن المديرية العامة للاستخبارات والامن أطاحت بمسؤول ما تسمى "كتيبة الدفاع الجوي" التابعة الى تنظيم "داعش".