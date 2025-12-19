الاستخبارات العراقية تطيح بثلاثة إرهابيين في بغداد والأنبار

شفق نيوز- بغداد/ الأنبار

أفادت مديرية الاستخبارات العسكرية، يوم الجمعة، بتنفيذ عمليات نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين في محافظتي بغداد والأنبار.

وبحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، فإن مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية، وبالاستناد إلى معلومات استخبارية دقيقة، نفذت عمليات متفرقة عبر أقسام الاستخبارات والأمن في الفرق (السادسة، والسابعة، والسابعة عشرة)، تمكنت خلالها من اعتقال المتهمين دون تسجيل أي خروق أمنية.

ووفق البيان، فإن المعتقلين صدرت بحقهم مذكرات قبض قضائية سابقة استناداً إلى أحكام المادة (1/4) من قانون مكافحة الإرهاب، حيث جرى تسليمهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية أصولياً.