الاستخبارات العراقية تطيح بتجار مخدرات وإرهابيين في 9 محافظات

شفق نيوز / أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن التابعة لوزارة الدفاع العراقية، يوم السبت، الإطاحة بثلاثة تجار مخدرات، بحوزتهم 2000 حبة مخدرة، واعتقال 25 متهماً بينهم متهمون بالإرهاب خلال عمليات متفرقة في 9 محافظات.

وذكرت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "من خلال المتابعة الدقيقة ضمن قاطع المسؤولية لتجار المخدرات، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن بابل، وبالتعاون مع شعبة المخدرات من ضبط متهمين اثنين من تجار المواد المخدرة في المحافظة".

وأضافت أن "المتهمين عثر بحوزتهما (1000) حبة مخدرة، وبعد عرضهما على الجهات القضائية تقرر توقيفهما وفق المادة (28) مخدرات من قانون العقوبات".

وفي سياق متصل، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن النجف الاشرف من الاطاحة باحد تجار المخدرات وبحوزته (1000) حبة مخدرة نوع (كبتاجون) مع أدوات تعاطي، تم القبض في قضاء النجف من خلال كمين محكم نفذته مفارز المديرية أعلاه وبالتنسيق مع شؤون المخدرات بالمحافظة، وإحالة المتهم مع المضبوطات إلى الجهات ذات الاختصاص".

في غضون ذلك، اعتقلت مفارز مديرية الاستخبارات والأمن، إرهابيين اثنين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب في قضائي الشرقاط والمجر الكبير و(23) متهماً بقضايا قانونية متنوعة في مناطق متفرقة من محافظات (بغداد، الأنبار، كركوك، ديالى، ميسان، نينوى، وصلاح الدين)".