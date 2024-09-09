الاستخبارات العراقية تطيح بتجار مخدرات وآثار وأسلحة في 3 محافظات

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن في وزارة الدفاع العراقية، يوم الإثنين، الإطاحة بـ(11) مطلوبا بتهم تجارة الآثار والمخدرات والاسلحة والتزوير وغسيل الأموال في 3 محافظات.

وذكر بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز مديرية استخبارات وأمن بابل تمكنت من إلقاء القبض على أحد تجار ومهربي الآثار، وضبطت بحوزته نقوداً اثرية كان يروم بيعها في المحافظة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالته إلى الجهات المختصة".

كما ضبطت مفارز المديرية احد تجار ومروجي المواد المخدرة بالجرم المشهود وبحوزته كمية من مادة الكريستال المخدرة وأدوات تعاطي في محافظة بابل، وفقاً للبيان الذي أشار الى "مصادرة المواد وإحالة المتهم إلى القضاء".

وفي السياق ذاته، استطاعت مفارز مديرية استخبارات وامن الديوانية من الاطاحة بخمسة مطلوبين للقضاء بتهم تجارة المخدرات والاسلحة والتزوير ، صادرة بحقهم مذكرات قضائية وفق أحكام المواد ( 28 مخدرات، 24 أسلحة ، 295 تزوير)".ولفت البيان الى "تسليمهم للجهات المعنية اصوليا".كما القت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد القبض على اربعة مطلوبين للقضاء بتهم الخطف وغسيل الأموال وتزوير العملة".واوضح أن "القاء القبض كان في مناطق متفرقة من العاصمة بعد صدور مذكرات قبض بحقهم".